ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು..ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೆಣಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ." ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, "ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ". ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು.
ಈ ಪರಿಹಾರ ಏಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ?
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ಜನರು ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
*ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.
* ಟೀಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
*ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ.