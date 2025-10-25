ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಹಾವು: ಯಾರು ಉತ್ತಮ?.. ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಚಾಣಕ್ಯ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಸರ್ವನಾಶ
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಲು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಟ ಜನರ ಸಹವಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗಿದೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಶ್ಲೋಕ
दुर्जनेन च सर्पेण वरं सर्पो न दुर्जनः।
सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे।।
ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ
ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಾಗಲೂ ಹಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲೂ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಅವನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ದುಷ್ಟ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ದುಷ್ಟ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ
ದುಷ್ಟ ಜನರು ಇತರರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
ಪ್ರಗತಿ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ
ದುಷ್ಟ ಜನರು ಇತರರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು.
ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಾವಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಾವು ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವಂತೆ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಂದಲೂ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.