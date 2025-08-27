ರಣ್ಬೀರ್-ಆಲಿಯಾ ಜೋಡಿ ಮನೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಸಿನ ಮನೆಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಟ-ನಟಿ ಜೋಡಿ ₹೨೫೦ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಜೋಡಿ?
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೋಡಿ ಎಂದು ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬಾಂದ್ರಾ-ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹250 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಬಂಗಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮನೆಯನ್ನು ರಣ್ಬೀರ್-ಆಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ರಾಹಾ ಕಪೂರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹಲವು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಎಂದು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಇತರ ಒಳಾಂಗಣ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೈಲ್ಸ್, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸ ದೀಪಗಳು, ವಿವಿಧ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ತರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ವೀಡಿಯೊ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಣ್ಬೀರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ "ಅನಿಮಲ್ 2" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕೂಡ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿ. ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆಗ ಇದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ನಿವಾಸವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
