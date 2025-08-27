"ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. 'ಕರ್ತವ್ಯಂ' ನಂತರ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಗಾರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು..
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಘಾಟಿ' (Ghaati) ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಏಕೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. 'ಕರ್ತವ್ಯಂ' ನಂತರ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಗಾರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ನಟಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೃಶ್ ಜಗರ್ಲಮುಡಿ ಶೈಲಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ಷನ್:
'ಘಾಟಿ' ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೇರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ನಾವು ಗಾಂಜಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕೃಶ್ ಜಗರ್ಲಮುಡಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
'ಘಾಟಿ' ಸಿನಿಮಾ:
ಕೃಶ್ ಜಗರ್ಲಮುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಪಿತೂರಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಖಚಿತ, ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿರಳವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಪುರುಷ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅನುಭವಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ರವೀಂದ್ರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ರಾವ್ ಮದಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು (05 September 2025) ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಮೌಲಿ ನಟನೆಯ 'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.