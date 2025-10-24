- Home
- ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಗ: ಕೊಳಲು ವಾದಕಿ ವಾರಿಜಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಗಾಯಕ!
ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಕೊಳಲು ವಾದಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ವಾರಿಜಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ
ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಕೊಳಲು ವಾದಕಿ, ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಕಲಾವಿದೆ ವಾರಿಜಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ನವ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಹಾಪೂರ
ಇವರ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತಾದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಟಿ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನವ ಜೋಡಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಲಾವಿದ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮಯೂರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು, ತಾನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಕಳೆಯಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರಿಜಶ್ರೀ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಗಾಢ ಸ್ನೇಹವು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ಈಗ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ
ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಿಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಅವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾರಿಜಶ್ರೀ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದರು.
ವಾರಿಜಶ್ರೀಯವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ವಾರಿಜಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕೊಳಲು ವಾದಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 'ಚಕ್ರಫೋನಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್'ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಾರೈಕೆ
ಒಂಟಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಂಧದಿಂದ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ಪವರ್ ಕಪಲ್ಗೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಜೀವನವು ಸಂಗೀತದ ಸುಂದರ ರಾಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ ವಾರಿಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಮವು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಸುಂದರ ರಾಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.