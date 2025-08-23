ಬರ್ತಿದೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಗೀತಾಂಜಲಿ 2'.. ಹೀರೋ ಅಪ್ಪನಾ or ಮಗನಾ?
ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಮಣಿರತ್ನಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾ?
Image Credit : Google
ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಣಿರತ್ನಂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೀತಾಂಜಲಿ 2 ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
Image Credit : Asianet News
ಮಣಿರತ್ನಂ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಭಿನಯದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ.
Image Credit : Facebook / Mani Ratnam
ಗೀತಾಂಜಲಿ 2 ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಗ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ನಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : actress-sobhita-dhulipala instagram
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಡು ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
