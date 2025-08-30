- Home
- 'ಘಾಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರಿವ್ಯೂ; 'ಲೇಡಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್' ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಅನುಷ್ಕ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರೋ 'ಘಾಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಿವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ತನ್ನೊಳಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿರೋ ಅನುಷ್ಕ
ಕ್ರಿಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಘಾಟಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್, ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅನುಷ್ಕ ಪಾತ್ರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕನ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಸೂಪರ್.
'ಘಾಟಿ' ಸೆನ್ಸಾರ್ ಟಾಕ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಘಾಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಟಾಕ್ ಈಗ ಔಟ್. U/A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸದಸ್ಯರು ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು 3 ಗಂಟೆ ಇರ್ತಿವೆ. 'ಘಾಟಿ' 2.5 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು.
ಲೇಡಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅನುಷ್ಕ
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಟಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆಯಂತೆ. ಅನುಷ್ಕನ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೈಲೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಕ್ಷನ್తో ಫುಲ್. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್, ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನ ಎಮೋಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಅನುಷ್ಕ ಪಾತ್ರ ಪವರ್ಫುಲ್. ಲೇಡಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ತರ ಇದೆಯಂತೆ.
'ಘಾಟಿ'ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ CGI, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ 'ಘಾಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕನೇ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕ ಜೊತೆ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
'ಘಾಟಿ' ನೋಡಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಶಾಕ್
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 8 ಫೈಟ್ಸ್ ಇವೆಯಂತೆ. ಸ್ವೀಟಿ ಅನುಷ್ಕ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಕ್ಷನ್, ಮನೋಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಸಾಯಿ ಮಾಧವ್ ಬುರ್ರಾ, ಚಿಂತಕಿಂದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಡೈಲಾಗ್, ಸಾಗರ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಒಡಿಶಾದ ಲೊಕೇಷನ್ಗಳು ಸೂಪರ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೇ ಲೊಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.