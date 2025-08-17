ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಕೌಬಾಯ್' ಸಿನಿಮಾ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಡವಟ್ಟು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೌಬಾಯ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಪರುಚೂರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ ಕೌಬಾಯ್ ಸಿನಿಮಾ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಬಾಯ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ ಕೊಡಮ ಸಿಂಹಂ ಸಿನಿಮಾ 1990 ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟ ಕೈಕಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೈಕಾಲ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿಯವರ ಜೊತೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈಕಾಲ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನ ಕೊಡಮ ಸಿಂಹಂ
ಕೌಬಾಯ್ ಚಿತ್ರ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈಗ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರನ್ನು ಮೆడದವರೆಗೆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಹೂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕುದುರೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.