ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕೋದ್ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಕಾರಣ!
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿರೋ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸರಾಸರಿ ಆಯಸ್ಸು ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಗಂಡಸರು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೂ, ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ರೂ, ಆಯಸ್ಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ
ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು X ಮತ್ತು ಒಂದು Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಗಂಡಸರಲ್ಲಿರುವ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ಹೃದಯವನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ
ಗಂಡಸರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಲು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಪ್ರಮಾಣ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ HDL ಸರಾಸರಿ 60.3 mg/dL ಇದ್ದರೆ, ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ 48.5 mg/dL ಮಾತ್ರ. ಉತ್ತಮ ಜೀವಕ್ರಿಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ರೋಗಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗರ್ಭಕೋಶ, ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಂಡಸರ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ.