ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಓಡಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದಿನವಿಡೀ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ದಣಿದಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಏಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಖಂಡಿತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು
ದಿನವಿಡೀ ಓಡಾಟ, ಕೆಲಸ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ದಣಿಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನವು ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ
ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ ನೀಡಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸುಲಭ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಶಾಂತತೆ
ನೀರು ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೂ ಹಗುರಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ..
ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆ, ಬೆವರು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ
ರಾತ್ರಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಧೂಳು, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.