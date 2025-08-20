ಈ 10 ಕಿಚನ್ ಐಟಂ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಖುಷಿ ವಿಚಾರವೆಂದ್ರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ, ಅಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
- FB
- TW
- Linkdin
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಪಕರಣಗಳು
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಖುಷಿ ವಿಚಾರವೆಂದ್ರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ, ಅಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ…
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ (Pressure Cooker)
ಏಕೆ ಬೇಕು? ದಾಲ್, ಅಕ್ಕಿ, ಕಾಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಯಿಸಲು.
ಸಲಹೆ: ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಅನೊಡೈಜ್ಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಉತ್ತಮ. 3 ಲೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ (Mixer Grinder/Mixie)
ಏಕೆ ಬೇಕು? ಚಟ್ನಿ, ಮಸಾಲೆ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಕಾಳುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಲು.
ಸಲಹೆ: ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು 2 ಇನ್ 1 ಬಳಸಿ.
ತವಾ (Flat and Concave)
ಏಕೆ ಬೇಕು? ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ, ಪರೋಠಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ.
ಸಲಹೆ: ಒಂದು ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ತವಾ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿ (Spice Box/Masala Dabba)
ಏಕೆ ಬೇಕು? ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು.
ಸಲಹೆ: ಸ್ಟೀಲ್, ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮರದ ಡಬ್ಬಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಕಡಾಯಿ (Kadhai (Wok)
ಏಕೆ ಬೇಕು? ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಕರಿ, ಪಲ್ಯ, ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ಸಲಹೆ: ತೂಕವಿರುವ ಅಗಲ ಕಡಾಯಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಸಹಾಯಕ.
ಚಾಕು ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪೀಲರ್ (Knife Set & Peeler)
ಏಕೆ ಬೇಕು? ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲು
ಸಲಹೆ: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೆಫ್ ನೈಫ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಚಾಕು ಖರೀದಿಸಿ.
ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ (Chopping Board)
ಏಕೆ ಬೇಕು? ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲು
ಸಲಹೆ: ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ / ಸ್ಟೀಮರ್ (Idli Maker / Steamer)
ಏಕೆ ಬೇಕು? ಇಡ್ಲಿ, ಮೊಮೋ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಲು
ಸಲಹೆ: ಮಲ್ಟಿ ಟೈಯರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಮರ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ.
ತಡ್ಕಾ ಪ್ಯಾನ್ (Tadka Pan)
ಏಕೆ ಬೇಕು? ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವುದು ಬಹುಪಾಲು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ.
ಸಲಹೆ: ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ತಡ್ಕಾ ಪ್ಯಾನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ.
ಅಳೆಯುವ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂನ್ (Measuring Cups & Spoons)
ಏಕೆ ಬೇಕು? ಬೇಕರಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಖಚಿತ ಅಳೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ.
ಸಲಹೆ: ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.