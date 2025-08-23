- Home
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯಾದ್ರೆ ಚೆಂದ ಅಲ್ವಾ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು! ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆಸೆ!
ಮುಂಬೈ - ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ 5 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಂದರೆ 26 ಆಗಸ್ಟ್ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಂಬಳ 26 ಆಗಸ್ಟ್ರಂದು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್, ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸಂಯೋಜಿತ ಅಶಾಸಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದಂತನ ಆಗಮನದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಂಟಪ ಅಲಂಕಾರ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಶಂಭುರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 23 ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ, ಮುಂಬೈ-ಗೋವಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ “ಗಣೇಶೋತ್ಸವ 2025 - ಕೊಂಕಣ ದರ್ಶನ” ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು.