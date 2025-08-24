ಪುರುಷರಿಗೆ ಗಡ್ಡ, ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ ಇದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್
ಕೆಲವು ಪುರುಷರಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಪುರುಷರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯದಿರಲು ಕಾರಣ ಏನು?
ಪುರುಷರು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ (Beard growth) ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. 15-16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮುಖದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೂ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯಲು ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ (testosterone hormones) ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮುಖದ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಮುಖದ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ನ ಒಂದು ರೂಪವಾದ ಡೈಹೈಡ್ರೊಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ (DHT) ಸಹ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಕೊರತೆಯು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು (hormonal imbalance) ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಳ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸತು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ (daily exercise), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೂಕ ತರಬೇತಿ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.