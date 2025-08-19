ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ, ಒತ್ತಡ ರಹಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ನೆಲವನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಒಣಗಿಸಿ. ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಬಹುದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರಿಸುವ ಉಪಾಯಗಳು
ಮಳೆಗಾಲ ಎಂದರೆ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೂ, ಸುತ್ತಲೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಹುಳಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು ರೋಗಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್ ಉಪಾಯಗಳು.
ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಳೆನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಸೋರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಳಬರುವ ನೀರನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತಿರಿ. ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಪರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಮನೆಯ ನೆಲವನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಡೆಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಫಿನೈಲ್ನಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ದ್ರವವನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ-
ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮನೆ ತೇವ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತೆರೆದಿಡಿ. ಹೊರಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಡಿಯೋಡರೈಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ತೇವಾಂಶ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೈಯರ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರಗಳ ಬಳಕೆ
ಕಪಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಯರ್ ಶೀಟ್ಗಳು, ಕರ್ಪೂರ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಸನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಒಣಗಿಸಿ
ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವು ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ಯಾಸ್, ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಸ್ಪಂಜುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ.
ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ
ಜನರು ಮಳೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ನೀವು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಫ್ರೂಫ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ-
ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಕ್ಲೀನರ್ನಿಂದ ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. ಶವರ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ಬೇಸಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ.