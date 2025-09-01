ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ
ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯನ್ನು ಶಮನಮಾಡಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಜನರು ಶೇವಿಂಗ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮನೆಮದ್ದು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 200 ಮಿಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ದಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಅದನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡವಾದ ಕೂದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದ ಬಣ್ಣವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ಯುಬಿಕ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಪೇಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಕೂದಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.