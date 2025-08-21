ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತರಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ!
ಬೀಜ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು 12 ಇಂಚು ಅಂತರ ಇರಲಿ. 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ, 5-6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್, ಮೇ-ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ತಳಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಹಣ್ಣಾದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸಿದ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿ.
ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬೆರೆಸಿದ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.
12 ಇಂಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. 5-6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಆವರಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 6-8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಜಾಲರಿ ಹಾಕಿ. ಕಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಗದದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.
