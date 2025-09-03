ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹೆಚ್ಚು; ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಹಾಳಾದ ಫುಡ್
ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಳಾದ ಆಹಾರವು ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್
ಅಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆಹಾರ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಾಟಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರವನ್ನು ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೇಯಿಸದ ಫುಡ್
ಬೇಯಿಸದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತಿನ್ನಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಬೇಯಿಸದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
