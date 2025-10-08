ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
yuti drishti yoga will be formed on diwali golden time for 4 zodiac signs ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ:
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.