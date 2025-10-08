ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ, 3 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ
jupiter transit in cancer brings bad results for 3 zodiacs ಈ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಗುರುವಿನ ಚಲನೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಗುರು
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವನ್ನು ಶುಭ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2025 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಅವನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ . ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ತುಂಬಾ ದಣಿದ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ದಣಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಿಧಾನಗತಿ ಇರಬಹುದು.
ನೀವು ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡಬಾರದು ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ . ಈ ಮನೆ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಸ್ತಾಗಿಸಬಹುದು. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.