- ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನದಾಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಜಾಣೆಯರು! ಬಾಯ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ
ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷರು. ತುಂಬಾ ಚತುರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನ, ಅವರ ಯೋಚನಾ ಮಟ್ಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ .
Birth date
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಈ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷರು. ತುಂಬಾ ಚತುರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನ, ಅವರ ಯೋಚನಾ ಮಟ್ಟ ಅದ್ಭುತ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲರು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ.. ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಮುಗೀತು. ಮರಿ, ಆ ದಿನಾಂಕಗಳೇನು ನೋಡೋಣ..
ನಂಬರ್ 3
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 3, 12, 21, 30 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು? ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ನೋಡಿದರೆ ಇವರು ಮಡಚಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಂಬರ್ 6
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 6, 15, 24 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಸಮತೋಲಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಯೂ, ಕೆಟ್ಟವರ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಯೂ ವರ್ತಿಸುವುದು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಎದುರಿನವರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು.
ನಂಬರ್ 7
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 7, 16, 25 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು..ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಯೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರೆಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇತರರ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರಬೇಕು.