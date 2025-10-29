ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡವಲ್ಲ, ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪೊರಕೆ ಇಡಬೇಡಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಪ್ಪದ ದೀಪ
ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು.ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೌಕಾಕಾರದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞೆ ನಿತಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀರು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮರದ ಕೃತಕ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಕವರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.