3 ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಅದೃಷ್ಟ
triangle yoga after 18 years these 3 zodiac signs get lot of money 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗ, 'ಈ' 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಮಂಗಳ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವು ಅಸನ ಕಾರ್ಯ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗ ಗ್ರಹವು ಮೂರನೇ, ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅದರ ಮಹಾದಶಾ, ಅಂತರ್ದಶಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಂತರದಶಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಚಕ್ರ
ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆರನೇ ಮನೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಗುರುವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗವು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶುಭಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.