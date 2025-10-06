ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಭಾಸ್ಕರ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Tuesday 7 October 2025 Bhaskar Yoga ನಾಳೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಯೋಗವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಸ್ಕರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾಳೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಾಳೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಾಳೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.