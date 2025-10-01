ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು 5 ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಭ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Thursday 2 October 2025 Chandradhi Yoga ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಗುರುವಾರತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಬುಧ ಮಂಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರವಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗವು ನಾಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ದಸರಾ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ಬಯಕೆಯ ಈಡೇರಿಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಾಹನದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ದಸರಾದಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಡೇರದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಇರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಂದು ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ನಾಳೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಜಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯವೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ದಸರಾ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾಳೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.