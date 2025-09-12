ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಮಂಗಳನಿಂದ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ
Tomorrow September 13 mangal gochar ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೋಡಿ.
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:21 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜನರು ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.