ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟಕರ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರು
solar eclipse big effects on zodiac signs ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:15 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 01:42 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ನೋಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಈಡೇರಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಂಚಿಕೆಯ ಹಣ, ವಿಮೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.