- ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷೀ ದೇವಿಯ ಬೆಳಕು
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷೀ ದೇವಿಯ ಬೆಳಕು
Sun Venus conjunction ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಚಲನೆ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಧನು ರಾಶಿ
- ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ.
- ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
- ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ
- ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
- ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವಿನ ಸುಳಿವು
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
- ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
- ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ
- ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
- ಮಂಗಳಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಲಿದೆ.
- ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಬರಲಿದೆ
ಮಕರ ರಾಶಿ
- ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಯೋಗ ಆರಂಭ
- ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ
- ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
- ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ
