- ಸೂರ್ಯ ಗುರು ಸಂಯೋಗ, ಗೋಳಾರ್ಧ ಯೋಗ: ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅದೃಷ್ಟ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗೋಳಾರ್ಧ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೋಳಾರ್ಧ ಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹಿಟ್
ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.22 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಗುರು ಸಂಯೋಗ - ಅರ್ಥಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರುವು ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.22 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೋಳಾರ್ಧ ಯೋಗ - ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ಗೋಳಾರ್ಧದ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಗೋಳಾರ್ಧ ಯೋಗ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಗುರು-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಧಗೋಳ ಯೋಗ
ಗುರು-ಸೂರ್ಯರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.