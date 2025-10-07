ನಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರ ನಂತರ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ, ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ..!
Wealth, luxury,love and romance ಗೆ ಕಾರಣನಾದ shukraನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 9th october 2025 ರಂದು ಬುಧನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ 5 zodiac signs ಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಜನರು ಬೆರೆಯಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ.