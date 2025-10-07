ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗ, ದ್ವಿ ರಾಜ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮನೆ, ಕಾರು
guru shukra ಸಂಯೋಗವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ವಿ ರಾಜ ಯೋಗ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ Raja yoga ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 3 zodiac signs ಗೆ Money ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರು-ಶುಕ್ರ
ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು - ಗುರು (ಬ್ರಹ್ಮ) ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ (ಬೆಳ್ಳಿ) - ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಹಂತದ ಯೋಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾತನ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.