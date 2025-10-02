- Home
- ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲು, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಟರಿ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..!
shani nakshatra gochar 2025 october 3 zodiac signs make huge money ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಶನಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ದೇವಗುರು ಗುರು. 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ದಸರಾದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು. ಯಾವ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ದಸರಾ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದವೊಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿರಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.