5 ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುನಿಂದ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
saturn margi jupiter vakri in cancer lucky rashi get wealth success ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು
ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವರು ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿ ದೇವರು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೇವರುಗಳ ಗುರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಕರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಶನಿಯು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲಿದ್ದು, ಗುರುವು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿಯು ಕರ್ಮದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ತೈಲ, ಖನಿಜಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.