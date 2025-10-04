today october 4th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಹವು ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರನ್ನು ನಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಇತರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ: ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳದೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇಂದು ಅದನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು: ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಬೇಡಿ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ:ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೂತ್ರವು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.ನೀವು ದಣಿದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
ಮೀನ: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.