ಗುರು-ಶನಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗುಡ್ ಲಕ್: ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಗುರು ವಕ್ರಿಗಳು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಶನಿದೇವನು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿದೇವನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹಣದ ಹಾದಿಯು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಕರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಶನಿಯು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿ ಕರ್ಮದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿ ದೇವನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಚಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗುರುವು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.