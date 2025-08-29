ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries) : ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus): ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಡೆ ಗಮನ ವಿರಲಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini) : ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಹಿತಕರವಾದ ಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo) : ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ . ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲವು ಪರೋಪಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸಂಗಾತಿ ಜತೆ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) : ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ . ಇಂದು ಅದ್ಭುತ ದಿನ. ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra) : ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ . ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಈ ಸಮಯ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.ನೀವು ಇಂದು ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಸದಿಂದ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿದೆ.ಇಂದು ನೀವು ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio) : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಅಪರೂಪ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯ ಬಹುದು, ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣುವಿರಿ . ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೀರಿ.ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನ . ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಪಡೆಯುವು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn) : ಇಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ .ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಮಯ. ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಕಠಿಣ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗಬಹುದು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಡನೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius): ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶದ ದಿನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯುಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸೂಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ .ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.