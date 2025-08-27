- Home
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಲ; ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ!
ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುವವರು ತುಂಬಾ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ.. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.. ಕಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬೇಸರಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಂತಹವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ, ಆ ದಿನಾಂಕಗಳೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ..
ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನ 4 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ.. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ.. ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಅಲ್ಲ.. ಶ್ರಮದಿಂದ, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನ 8 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಯಬಲ್ಲರು. ಅಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡುವವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ, ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ.
17 ನೇ ತಾರೀಖು...
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನ 17 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಲ್ಲರು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಇವರ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು.
22 ನೇ ತಾರೀಖು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನ 22 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ.. ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಕಡಾವಾರು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇವರ ಶ್ರಮ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.