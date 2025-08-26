ಹೆಂಡತಿಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಂದಿರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ; ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳೇ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗೋದು!
ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು, ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಮದುವೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಂಧ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗಯ್ಯಾಳಿ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬರುತ್ತಾರಂತೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗಯ್ಯಾಳಿ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮರಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ.
3, 12, 21, 30
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 3, 12, 21, 30 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮೂಲಸಂಖ್ಯೆ 3. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೇ ಮನೆಯ ಒಡತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆೆ. ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಎದುರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.
2, 11, 20, 29
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 2, 11, 20, 29 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮೂಲಸಂಖ್ಯೆ 2. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಸಲಹೆ, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
5, 14, 23
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 5, 14, 23 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮೂಲಸಂಖ್ಯೆ 5. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಇವರು ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಮೇಲುಗೈ ಇರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷ ಮನವಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.