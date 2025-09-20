ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ… ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುರ್ಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ… ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವೋ ಹಣ
ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾದರೆ, ಅವಳು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿ 2025
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯು ಆಶ್ವನಿ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲ, 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.
ತುಲಾ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಾಧ್ಯ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯ (Sharad Navratri) ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.