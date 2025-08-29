ಬುಧ-ಯುರೇನಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ : 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಬುದ್ಧಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂವಹನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯುರೇನಸ್. ಇವರು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹವನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 03 ರಂದು 1:08 ಕ್ಕೆ ಬುಧ - ಯುರೇನಸ್ ಪರಸ್ಪರ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಇದ್ದರೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ 4 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಮನೆ ಸುಖ ಸ್ಥಾನ. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಹಣ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ನಿವೇಶನ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದು.
ಬುಧ ಯುರೇನಸ್ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಹಣ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಹಲವು ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.