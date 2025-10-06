today october 6th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಊಹಿಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸಾಲದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರೆಯದೆ ನಿರಾಸೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮಧ್ಯಮ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಆಪ್ತರಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು. ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಗಳ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು. ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮಧ್ಯಮ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗೊಂದಲ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದೂಡಿ. ಹೊಸ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲ. ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಯಾತ್ರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು. ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ.
ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ. ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ. ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಳಂಬ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾಗ್ವಾದ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಿಧಾನಗತಿ. ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಾಯಕ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲ. ಕೆಲಸಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.