ಶತ್ರು ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ-ಶನಿಯ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
mangal shani pancham drishti lucky zodiac signs ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ೧೨೦° ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ-ಶನಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3೦ ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 12:32 ಕ್ಕೆ ಐದನೇ ದೃಷ್ಟಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಚರ್ಮ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ, ರೋಗ, ನೋವು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯ ಐದನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಐದನೇ ದೃಷ್ಟಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎದೆಗುಂದಿದ್ದ ಜನರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಕನಸನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು.
ಧನು
ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಲಾಭದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.