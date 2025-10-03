ಈ ರಾಶಿಗೆ 4 ದಿನದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಲಾಟರಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮನಿಂದ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ
budh and yam yuti 2025 pluto mercury on 90 degree kendra yog lucky rashi ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.22 ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮ ಪರಸ್ಪರ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಯಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮ
ಬುಧನು ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ರಾಶಿಚಕ್ರವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಬುಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧವು ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಯಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮನ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಣಿಯನ್ನು ಏರುವಿರಿ. ನೀವು ಬೇಗನೆ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಯೋಗ.
ಕರ್ಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮನ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಬುಧವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.