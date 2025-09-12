ಶನಿದೇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಯಿದು, ಶನಿಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಕ್ಕಾ
lord shani favourite zodiac sign ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆಳು ಇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಕ್ಕಾ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಶನಿ ದೇವರು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಲದಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿ ದೇವರು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶನಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸ್ವತಃ ಶನಿದೇವ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಈ ಜನರು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರು, ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು. ಅವರೊಳಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿ ದೇವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಹೌದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅವರ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ವಿಧಿಯಂತೆ ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಯಶಸ್ಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.