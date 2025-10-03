14 ದಿನದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಶುರು, ಗುರುನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ
jupiter in cancer bad luck From October 18 to December 5 2025 for these zodiac signs ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರವರೆಗೆ ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕರ್ಕ
ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಗುರು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರುವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ಸಹ ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.