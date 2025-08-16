ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ!
Zodiac Signs: ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಐದು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ. "ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೋಡಿ, ನಗುವಿನ ಮಾಧುರ್ಯ, ಜ್ಞಾನದ ಆಳ" ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ, ಒಬ್ಬ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಗೆಳೆಯ, ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus)
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಳುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನಿಸಿದ್ದು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini)
ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ. ಎರಡು ಸ್ವಭಾವದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಂದಿಗೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಚೇಷ್ಟೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಈ ರಾಶಿಯವರದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.
ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವರ ಬಲ. ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ Cancer)
ನೀರಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು. ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದು. ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಕರುಣೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo)
ಸೂರ್ಯ ಆಳುವ ಈ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ. ಆತ್ಮಗೌರವ, ಧೈರ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಗುರುತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius)
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇವರ ಮೂಲ ಗುಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ, ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವರಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ, ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಇವುಗಳಿಂದ ಇವರ ಜೀವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಕೃಷ್ಣ
- ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
- ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು, ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕರುಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ – “ಸಮಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸಿನವನೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ” ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯಾದರೂ ಭಕ್ತಿ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅನುಗ್ರಹ ತಾನಾಗೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪಿಸಿ
ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ರಾಶಿಗಳು ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಸಿಂಹ, ಕುಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ, ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ ರಾಶಿ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ.