ಮದುವೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನವೇ? ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೇ?
Wedding day rain astrology: ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವುದು ಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ವಧು-ವರರ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆ
ಮದುವೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನವೇ? ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೇ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅದು ವಧು-ವರರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಯ ಸಂಕೇತ
ಮಳೆಯು ಶುದ್ಧತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದರೆ, ವಧು-ವರರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತ
ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತರೆ, ಅದು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಧು-ವರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದರೆ, ವಧು-ವರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ
ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ಪೂಜೆ
ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪು ಎಂದರ್ಥ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ವರುಣದೇವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
