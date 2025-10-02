ಸರ್ವರಿಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು
happy dussehra 2025 wishes message quotes ನಮ್ಮ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಕಡೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳು.
Image Credit : Asianet News
- ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗಲಿ ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ 2025ರ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
- ದಸರಾದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
- ದಸರಾದ ಬೆಳಕು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ. ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ.
- ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ದಸರಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
Image Credit : pinterest
- ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಸರಾವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವಾಗಲಿ
- ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಯಿಸೋಣ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
- ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ವಿಜಯದ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ. ದಸರಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
Image Credit : pinterest
- ದಸರಾದ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
- ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
- ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿ. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸುಖವೊಂದೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
