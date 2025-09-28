- Home
- ನವೆಂಬರ್ 12 ರ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ-ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತೊಂದರೆ.. ಕಷ್ಟ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ!
gajakesari yoga these zodiac signs are likely to suffer financial losses ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ
ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಬರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ 4 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ 6 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಾದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.