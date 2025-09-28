ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ರಾಹುನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
rahu transit after diwali 2025 some zodiacs will benefit greatly ರಾಹು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ರಾಹು
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಹು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ, ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಸಂಚಾರವು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ರಾಹುವೇ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಸೂರ್ಯ ರಾಶ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.