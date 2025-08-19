ಶನಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳು
ಶನಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಶನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಊಹಿಸದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಯ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶನಿ ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಶನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್, ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಚಿಂತೆ, ಕೋಪ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ.. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮೋಸಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತೀವಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಶನಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಶನಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ.. ಶನಿ ದೋಷ ಇಲ್ದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ...
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸಹಾಯ ಪಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಾವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಾಯ ಪಡೆದವ್ರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಪಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಮ್ಮತ್ತು ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ.
ಏನಾದ್ರೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಇಲ್ದೆ ಆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಳ್ಳೋದನ್ನ ಶನಿ ದೇವರು ಖುಷಿ ಪಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶನಿ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಳ್ಳೋರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ.